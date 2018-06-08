Son dakika haberi… Dünyaca ünlü şef Anthony Bourdain intihar etti

ABD'li ünlü tasarımcı Kate Spade'in intiharının ardından eğlence dünyası bir şok daha yaşadı... ABD'li ünlü şef ve programcı Anthony Bourdain, 61 yaşında hayatını kaybetti. Bourdain'in kendini asarak intihar ettiği açıklandı.

Ünlü televizyoncu ve şef Anthony Bourdain, programının çekimi için bulunduğu Fransa’da intihar etti. Kaldığı otel odasında ölü bulunan Bourdain, 61 yaşındaydı.

Ünlü şef, CNN International’da yayınlanan “Parts Unknown” isimli program için Fransa’nın Strasburg kentinde bulunuyordu. ABD basını, kariyeri boyunca uyuşturucu ve bağımlılık sorunu yaşayan Bourdain’in kendini asarak intihar ettiğini yazdı.

Bourdain, geçtiğimiz yıllarda da o dönem çektiği “No Reservations” programının çekimleri için Türkiye’yi ziyaret etmiş ve dünyaya Türk mutfağını tanıtmıştı.

AKP’Lİ İŞLETMECİYLE YAPTIĞI RÖPORTAJ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Bourdain, 2015 yılında da Türkiye’ye bu kez “Parts Unknown” programı için ziyarette bulunmuş, ziyareti sırasında ise o yıl düzenlenen olan referandumla ilgili halkla röportajlar yapmıştı.

AKP'ye oy veren bir bar işletmecisi, Gezi Parkı'ndan referanduma kadar bir çok konuda Bourdain'in sorularını yanıtlamıştı. İşletmeci, AKP'yi tercih etmesinin en büyük gerekçesinin ‘para' olduğunu ve her şeyin aslında ‘paraya dayalı olduğunu'söylemişti.

Bourdain, “Basın özgürlüğü sence önemsiz mi?” sorusuna “Evet” yanıtını veren işletmecinin cevabı üzerine kahkahalara boğulmuştu.

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SEKS SKANDALININ ORTASINDA KALMIŞTI



Anthony Bourdain geçtiğimiz aylarda Hollywood’u sarsan seks ve cinsel taciz skandalında öne çıkmıştı. Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’in cinsel istismarına maruz kaldığını açıklayan İtalyan oyuncu Asia Argento ile birlikte olan Anthony Bourdain, kız arkadaşını savunmuş ve Weinstein’ı dövmekle tehdit etmişti. Bourdain’in bu açıklamaları sosyal medyada büyük destek görmüştü.

Öte yandan Bourdain, Dağlık Karabağ’ı ziyaret ettiği için Azerbaycan’da kriz yaratmıştı. Öyle ki ünlü TV programcısı ülkede istenmeyen adam yani “persona non grata” ilan edilmişti.

Anthony Bourdain’in İstanbul’da gittiği lokantalar:

– Balkan Lokantası, Sirkeci

– Asitane, Edirnekapı

– Kale Cafe, Rumelihisarı

– Sur Ocakbaşı, Fatih

– Kızılkayalar, Taksim

– Dürümzade, Beyoğlu

– Vefa Bozacısı, Vefa

– Roke Balık Restaurant, Rumelifeneri

– Kalamar Restaurant, Balıkpazarı

– Tatbak, Nişantaşı