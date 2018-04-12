Son dakika haberi… Esad’dan ABD’ye mesaj

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, İngiltere, Fransa'nın olası saldırısıyla ilgili ''Sadece bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırmaya yarar'' uyarısı yaptı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti’yi ağırlayan Esad, şunları söyledi: ”Sahada kazandığımız her zaferle birlikte, bazı Batılı devletlerin sesi yükseliyor ve olayların gidişatını değiştirme amaçlı faaliyetleri yoğunlaşıyor. Bu sesler veya herhangi bir müdahale, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edecek şekilde bölgesel istikrarsızlığı artırmaktan başka işe yaramaz.” Dün Doğu Guta’yı ziyaret etmiş olan Velayeti de Batılı devletlerinin saldırı tehditlerinin, “Suriye hükümet güçlerinin Doğu Guta’yı kurtarmasının ardından uydurulan yalanlara” dayandığını belirtti. İLGİLİ HABER Trump'tan yeni tweet