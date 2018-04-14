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İran’dan Suriye’deki saldırıyla ilgili ilk açıklama

İran'dan; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadığını açıklarken, operasyonun "yerel sonuçları olacağı" uyarısı yapıldı. 

android-time 07:41 14 Nisan 2018
Haberler Dünya
İran’dan Suriye’deki saldırıyla ilgili ilk açıklama
İran'dan; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadığını açıklarken, operasyonun "yerel sonuçları olacağı" uyarısı yapıldı. 

Hizbullah’ın El Manar televizyonunun geçtiği son dakika habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Suriye’ye düzenlenen saldırıyı kınadı. Saldırının bölgesel sonuçları olacağına dikkat çeken İranlı yetkililer, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini söyledi.

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Son güncelleme: android-time 07:5914.04.2018
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