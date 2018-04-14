İran’dan Suriye’deki saldırıyla ilgili ilk açıklama

İran'dan; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadığını açıklarken, operasyonun "yerel sonuçları olacağı" uyarısı yapıldı.
Hizbullah’ın El Manar televizyonunun geçtiği son dakika habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Suriye’ye düzenlenen saldırıyı kınadı. Saldırının bölgesel sonuçları olacağına dikkat çeken İranlı yetkililer, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini söyledi.İLGİLİ HABERSon Dakika... Trump: Suriye'ye saldırı emri verdim!İLGİLİ HABERSon Dakika... Rusya'dan ilk açıklama: Amerika Birleşik Devletleri uluslararası kuralları ihlal etti