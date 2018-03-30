Son dakika haberi… MİT’in müthiş operasyonu Kosova’yı karıştırdı!

Kosova Başbakanı, MİT'in ülkesinde düzenlediği ve 6 FETÖ mensubunun yakalandığı operasyonun ardından İçişleri Bakanı ve İstihbarat başkanını görevden aldı.

MİT’in Kosova’da operasyon düzenleyerek 6 FETÖ’cüyü yakalayarak Türkiye’ye getirmesi Kosova’yı karıştırdı. Operasyon hakkında kendisine bilgi verilmediğini açıklayan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj olayla ilgili sert tepki göstermişti. Reuters’a konuşan Kosova hükümetinden yetkililer, MİT operasyonunun ardından İçişleri Bakanı ve istihbarat teşkilatı şefininin Başbakan Haradinaj tarafından görevden alındığını açıkladı.

FETÖ’CÜLER ADLİYEDE

Milli İstihbarat Teşkilatı’in (MİT) yetkililerinin Kosova’da gözaltına alarak özel bir uçakla Türkiye’ye getirdiği 6 FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler Kahraman Demirez, Yusuf Karabina, Cihan Özkan, Osman Karakaya, Hasan Hüseyin Günakan ve Mustafa Erdem’in sorgulanmalarına başlanıldığı öğrenildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.