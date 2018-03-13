Son dakika haberi… Rusya’dan ABD’ye tehdit gibi uyarı!

Rusya'dan, ABD'nin Suriye'deki operasyonlarıyla ilgili sert bir açıklama geldi. Açıklamada, "Rus personelin hayatı tehlikeye girerse karşılık veririz" denildi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, ABD’nin Suriye’yi bombalanması ve buradaki Rus askerlerinin hayatının tehlikeye girmesi halinde Rusya’nın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi.

Gerasimov, ABD’nin, Suriye hükümetini kimyasal silah kullanmakla suçlamayı planladığını ve bunu gerekçe göstererek başkent Şam’ın hükümet denetiminde olan mahallelerine füze saldırısı düzenlemeyi tasarladığını belirtti.

Rusya Genelkurmay Başkanı, Şam’daki resmi kurumlar ile Suriye ordusuna ait binalarda Rus askeri danışmanlar, Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer ve Rus askeri polis görevlilerinin yer aldığını hatırlattı.

Nitekim Gerasimov, başkent Şam da dahil olmak üzere, Suriye’nin bir noktasının bombalanması ve bunun, bu ülkede bulunan Rus askerlerin hayatı için tehlike oluşturması halinde, hem söz konusu saldırıda kullanılan füzelere hem de bu füzeleri taşıyan savaş araçlarına karşılık verileceğini vurguladı.