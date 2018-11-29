Son dakika haberi… Trump, G-20’de Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi iptal etti

ABD Başkanı Trump, Putin’den sonra Türkiye ve Güney Kore liderleriyle planlanan resmi görüşmeleri de iptal etti.

Arjantin’deki G20 zirvesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, önce Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan kriz sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

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ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ DE İPTAL

Bu gelişmenin ardından bir kaç saat sonra da iptal edilen görüşmelere yenileri eklendi. Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapması planlanan resmi görüşmeleri de iptal ettiği öğrenildi.

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BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın Arjantin'de yapılan G-20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Cumhurbaşkanıyla yapacağı görüşmelerin ikili resmi görüşmeler şeklinde olmayacağını söyledi. Sanders açıklamasında görüşmelerin zirve sırasında gayrı resmi biçimde ayaküstü yapılacağını kaydetti.