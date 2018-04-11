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Son dakika haberi… Trump’tan savaş sinyali gibi mesaj

ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik attığı Twitter mesajında, "Hazır olun çünkü füzeler yolda' dedi. Rusya'dan gelen son açıklamada, Suriye'ye atılacak her türlü füzenin düşürüleceği ve karşılık verileceği belirtilmişti.

android-time 14:05 11 Nisan 2018
Haberler Dünya
Son dakika haberi… Trump’tan savaş sinyali gibi mesaj
ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik attığı Twitter mesajında, "Hazır olun çünkü füzeler yolda' dedi. Rusya'dan gelen son açıklamada, Suriye'ye atılacak her türlü füzenin düşürüleceği ve karşılık verileceği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden ‘savaş habercisi’ gibi bir mesaj paylaştı. Trump, Rusya’dan yapılan ‘ABD füzelerini vururuz’ açıklamalarına istinaden, “Rusya, Suriye’ye fırlatılan her füzeyi düşüreceğini söylüyor. Hazır ol Rusya. Çünkü füzeler yolda yeni ve ‘akıllı’. Halkını gazlayarak öldürüp bundan zevk alan bir hayvanla müttefik olmamalısınız!” ifadelerini kullandı.

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Trump, bu mesajının ardından Rusya ile ilgili bir paylaşımda daha bulundu. ABD Başkanı bu kez de “Rusya ile ilişkilerimiz soğuk savaş döneminden bile kötü durumda. Buna gerek yok. Rusya’nın ekonomisi için bize ihtiyacı var, bütün ülkeler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durduralım?” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: android-time 14:5811.04.2018
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