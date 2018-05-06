Son dakika haberi… Türkiye’den ABD’ye rest

Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında ABD'nin Türkiye'ye yönelik ambargo uygulayacağı iddialarına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışını iptal etmesinin kabul edilemez olduğunu ve önümüzdeki hafta içerisinde resmi temaslarda bulunmak üzere Washington’a gideceğini söyledi.

CNN Türk televizyonundan canlı yayınlanan mülakatında Çavuşoğlu, “F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye’den karşılığını alırlar” dedi.

Türkiye’nin 100’den fazla Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçağı satın alması ve bunların teslimatının da bir yıl içerisinde başlaması öngörülüyordu. Söz konusu uçakların bazı parçaları da Türk şirketler tarafından üretiliyor.

Ancak Nisan ayı sonlarında Cumhuriyetçi Senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile Demokrat Jeanne Shaheen, bir yasa tasarısı sundu.

Bu tasarıyla Türkiye’ye F-35’lerin teslimatının durdurulması talep edildi. Buna gerekçe olarak da “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pervasız yönetimi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayması” gösterildi.

ABD’de Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) üzerindeki görüşmelerin önümüzdeki hafta başlaması öngörülüyor.