Son dakika… İngiltere AB’den anlaşmasız ayrılacak

İngiltere, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız şekilde ayrılmaya hazırlık çalışmalarına öncelik vermeye karar verdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada halkın ve şirketlerin anlaşmasız çıkış olasılığına hazırlık yapmaları istendi.

Başbakanlık sözcüsü gelecek yıl Mart ayında AB’den anlaşma sağlanarak ayrılmanın en olası seçenek olduğu ancak bakanların anlaşmasız çıkış planlarını hızlandırmanın gerekli olduğuna karar verdiği ifade edildi.

Sözcü, “Kabine Avrupa Birliği’nden ayrılmaya sadece üç aydan biraz daha uzun bir süre kaldığını ve bu hazırlıkları hızlandırmamız gereken noktaya geldiğimizde hemfikir oldu. Bu durum artık (AB’den) anlaşmasız çıkış planlarımızı harekete geçireceğimiz anlamına geliyor” dedi.

Reuters’da yer alan habere göre, AB’den çıkıştan sorumlu bakan Stephen Barclay, şirketlerin İngiltere’nin AB’den anlaşma sağlanmadan ayrılma ihtimaline ciddi olarak değerlendirmelerini istedi.

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SÜREÇ BÖYLE İLERLEDİ

İngiltere Brexit olarak adlandırılan AB’den ayrılmaya Haziran 2016’da karar verdi. Kanunlara göre İngiltere AB’den gelecek yıl 29 Mart’ta ayrılacak.

Ülkenin neredeyse tüm yasal düzenlemelerinde değişiklik gerektirecek olan Brexit’in herhangi bir sorun yaratmadan hayata geçebilmesi için May ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında 18 ay süren müzakerelerin ardından bir anlaşma sağlandı.

Ancak anlaşma ticaret ve sınır geçişleri hakkında ihtilaf nedeniyle parlamentoda yeterli destek bulamadı ve parlamentoda geçen hafta yapılması planlanan onay oylaması ertelendi.