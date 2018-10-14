Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

SON DAKİKA… İngiltere, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’ye destek

SON DAKİKA... İngiltere, Almanya ve Fransa, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında Türkiye-Suudi Arabistan ortak çalışma grubunu desteklediklerini açıkladı. Ülkeler ayrıca Suudi Arabistan'dan konu hakkında şeffaflık beklediklerini belirtti.

Sozcu.com.tr
android-time 17:25 14 Ekim 2018
Haberler Dünya
SON DAKİKA… İngiltere, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’ye destek
SON DAKİKA... İngiltere, Almanya ve Fransa, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında Türkiye-Suudi Arabistan ortak çalışma grubunu desteklediklerini açıkladı. Ülkeler ayrıca Suudi Arabistan'dan konu hakkında şeffaflık beklediklerini belirtti.

İngiltere, Fransa ve Almanya, Suudi ve Türk yetkililere kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşmada detaylı inceleme çağrısında bulundu. Avrupa’nın üç büyük ülkesinin soruşturmanın çok ciddi bir şekilde yapılması gerektiğini belirttikleri açıklamada, “Yaşananlarla ilgili olarak doğruların ortaya çıkarılması için detaylı bir soruşturma yapılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri bakanlarından gelen açıklamada ayrıca, “Suudi-Türk ortak çalışma grubunu olayın aydınlatılması için destekliyoruz ve Suudi yetkililerden olayla ilgili net bir cevap bekliyoruz” denildi.  Reuters

İLGİLİ HABERSuudi Arabistan'dan son dakika açıklaması: Kaşıkçı için yapılacak yaptırımlara aynı sertlikte cevap vereceğizSuudi Arabistan'dan son dakika açıklaması: Kaşıkçı için yapılacak yaptırımlara aynı sertlikte cevap vereceğiz

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 18:0214.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar