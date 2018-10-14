SON DAKİKA… İngiltere, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’ye destek

İngiltere, Fransa ve Almanya, Suudi ve Türk yetkililere kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşmada detaylı inceleme çağrısında bulundu. Avrupa’nın üç büyük ülkesinin soruşturmanın çok ciddi bir şekilde yapılması gerektiğini belirttikleri açıklamada, “Yaşananlarla ilgili olarak doğruların ortaya çıkarılması için detaylı bir soruşturma yapılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri bakanlarından gelen açıklamada ayrıca, “Suudi-Türk ortak çalışma grubunu olayın aydınlatılması için destekliyoruz ve Suudi yetkililerden olayla ilgili net bir cevap bekliyoruz” denildi. Reuters
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