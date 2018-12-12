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Son dakika… İngiltere başbakanı için oylama bu akşam… Başbakandan çok sert yanıt

Sancılı bir Brexit (AB'den ayrılma) süreci yaşayan İngiltere'de Başbakan Theresa May',n liderliği için parti grubunda güven oylaması yapılacak. Bu akşam gerçekleşecek oylama sonrasında May'in parti içindeki konumu netlik kazanacak. May bu gelişmenin ardından açıklamalarda bulundu ve bu oylamayla mücadele edeceğini dile getirdi.

Sozcu.com.tr
android-time 10:54
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere başbakanı için oylama bu akşam… Başbakandan çok sert yanıt
Sancılı bir Brexit (AB'den ayrılma) süreci yaşayan İngiltere'de Başbakan Theresa May',n liderliği için parti grubunda güven oylaması yapılacak. Bu akşam gerçekleşecek oylama sonrasında May'in parti içindeki konumu netlik kazanacak. May bu gelişmenin ardından açıklamalarda bulundu ve bu oylamayla mücadele edeceğini dile getirdi.

Muhafazakar Parti’nin içerisindeki 1922 komitesinin başkanı Graham Brady bugün açıklamalarda bulundu. May’in Muhafazakar Parti içerisindeki liderliğinden memnun olmayanlar tarafından gündeme getirilen bir oylama yapılacağını açıklayan Brady, “Kurallar gereği bugün bir oylama yapılacak. 18:00 ile 20:00 saatleri arasında yapılacak oylamanın hemen ardında sayım gerçekleşecek ve açıklama yapılacaktır” dedi.

Parti içerisinde kendisine karşı bir grup olduğunu söyleyen May, başbakanlık konutu önünde açıklamalarda bulundu.

Parti içerisinde kendisine karşı bir grup olduğunu söyleyen May, başbakanlık konutu önünde açıklamalarda bulundu.

Özellikle Brexit sürecinde oldukça zorlu görüşmeler geçiren May’in hem parti içinde hem de başbakanlık rolü büyük bir tartışmaya açılmış ve çok sayıda vekil tepki göstermişti.

Olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Theresa May, güven oylamasına karşı tüm gücüyle mücadele edeceğini söyledi. May, “Belirsizliği kabul edemem. AB ile bir anlaşmaya çok yakınız. Bu oylama sadece Jeremy Corbyn’in işine gelir” dedi.

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Son güncelleme: android-time 11:5512.12.2018
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