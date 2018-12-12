Son dakika… İngiltere başbakanı için oylama bu akşam… Başbakandan çok sert yanıt

Muhafazakar Parti’nin içerisindeki 1922 komitesinin başkanı Graham Brady bugün açıklamalarda bulundu. May’in Muhafazakar Parti içerisindeki liderliğinden memnun olmayanlar tarafından gündeme getirilen bir oylama yapılacağını açıklayan Brady, “Kurallar gereği bugün bir oylama yapılacak. 18:00 ile 20:00 saatleri arasında yapılacak oylamanın hemen ardında sayım gerçekleşecek ve açıklama yapılacaktır” dedi.
Özellikle Brexit sürecinde oldukça zorlu görüşmeler geçiren May’in hem parti içinde hem de başbakanlık rolü büyük bir tartışmaya açılmış ve çok sayıda vekil tepki göstermişti.
Olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Theresa May, güven oylamasına karşı tüm gücüyle mücadele edeceğini söyledi. May, “Belirsizliği kabul edemem. AB ile bir anlaşmaya çok yakınız. Bu oylama sadece Jeremy Corbyn’in işine gelir” dedi.
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