Son dakika… INTERPOL başkanı kayıp

Fransa Polisi, Uluslararası Polis Teşkilatı INTERPOL'un başkanı Meng Hongwei'nin kaybolduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Reuters'ın son dakika duyurduğu habere göre, Hongwei'nin Eylül ayı sonunda Çin'e gittiği ve o günden bu yana eşinin kendisinden haber alamadığı belirtiliyor.

Meng Hongwei’den haber alınamaması üzerine eşi kayıp başvurusunda bulundu. Fransız polisi de bunun üzerine başvuruyu kabul ederek soruşturma başlattı. 64 yaşındaki Hongwei Eylül ayının son haftalarında memleketi Çin’e gitmişti. Fransa’nın Lyon kentinde yaşayan Hongwei, Çin’in eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı olarak görev almıştı. Hongwei, 2016 yılından bu yana Interpol’ün başında bulunuyor. Görev süresi 2020 yılında sona erecek olan Hongwei, INTERPOL’ün başında görev alarak dünyanın farklı ülkelerindeki polis ve güvenlik ekiplerini koordine ederek suçluları yakalıyordu. Ayrıntılar geliyor…

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