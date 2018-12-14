Son Dakika… Irak’tan Türkiye’ye NOTA

Irak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanlığı’nın, bir Türk savaş uçağının Irak hava sahasını ihlal ettiği ve Kuzey Irak’ın çeşitli bölgelerinde hava saldırısı düzenlemesi üzerine Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ni çağırdığı öne sürüldü.

Bakanlığın resmi açıklama göre, PKK’nın hedef alındığı saldırıların, bölgede can ve mal kaybına yol açtığı ifade edildi. Türkiye, Irak Dışişleri tarafından yöneltilen suçlamalar hakkında henüz bir yorum yapmadı.

Daha önceki raporlara göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede düzenlediği hava saldırılarında 8 PKK’lının öldürüldüğü belirtilmişti.