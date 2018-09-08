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Son dakika… İran Erbil’i vurdu: 9 ölü, onlarca yaralı

İran güçlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 İKDP'linin öldüğü, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

android-time 14:34 8 Eylül 2018
Haberler Dünya
Son dakika… İran Erbil’i vurdu: 9 ölü, onlarca yaralı
İran güçlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 İKDP'linin öldüğü, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde İKDP kampına toplantı sırasında füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, İKDP askeri kanadından 9 kişi öldü, üst düzey yetkililerden Mustada Mevludi’nin de aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Öte yandan İKDP’den yapılan açıklamada söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak, sayısı
belirtilmedi.

Açıklamada, İran’a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği iddia edildi.
İran tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklamada yapılmadı.

İran’a muhalif İKDP, 1996’dan bu yana IKBY’nin Erbil kentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran’ın ilk kez bu büyüklükte
bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor. (AA)

Son güncelleme: android-time 14:3508.09.2018
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