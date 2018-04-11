Son dakika… İran: Suriye’nin yanında yer alacağız

Son dakika.. ABD ve Rusya'nın Suriye restleşmesinin ardından bir açıklama da İran'dan geldi. İran, Suriye'ye yapılacak olan olası bir saldırıda Şam'dan yana tavır alınacağı belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye ilişkin açıklamaları nedeniyle İran’dan da tepki geldi. İran, ABD’nin olası bir Suriye saldırısında Şam’ın yanında yer alacağını belirtti. NELER YAŞANMIŞTI?

Suriye’de Esad rejiminin Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine başta ABD olmak üzere dünyadan sert tepkiler gelmişti. ABD Başkanı Trump, Suriye’ye ‘saldırı’ sinyali vererek “Rusya, Suriye'ye fırlatılan her füzeyi düşüreceğini söylüyor. Hazır ol Rusya. Çünkü füzeler yolda yeni ve ‘akıllı'. Halkını gazlayarak öldürüp bundan zevk alan bir hayvanla müttefik olmamalısınız!” ifadelerini kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Akıllı füzeler hükümete değil teröristlere yönelmelidir. Bu saldırı isteği, iddia edilen kimyasal saldırının kanıtlarını yok etmek için olabilir” demişti. İLGİLİ HABER Son Dakika... Putin: Durum endişe verici İLGİLİ HABER Başbakan'dan Trump yorumu: Sokak kavgasını bırakma zamanı