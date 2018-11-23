Son Dakika… İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

İran Deniz Kuvvetleri, Suudi Arabistan'a ait bir balıkçı teknesine el koydu ve teknede bulunanları tutukladı. Mürettebatın sayısı ayrıntılı olarak açıklanmadı. İranlı Mizan Haber Ajansı'nın iddia ettiği bu gelişmeden dolayı bölgede tansiyonun artabileceğinden endişe ediliyor.

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