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Son depremler… İran’da 6,3 şiddetinde deprem!

İran'da, Irak sınırı yakınlarında 6,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

android-time 20:07
Haberler Dünya
İran'da, Irak sınırı yakınlarında 6,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, depremin, yerin 7 kilometre derinlikte ve yerel saatle 20.07’de (TSİ 19.37’de) meydana geldiğini bildirdi.

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Depremin merkez üssünün Serpol Zehap ilçesi olduğu kaydedildi. Olayda can ve mal kaybı olduğuna ilişkin henüz bilgi yok.

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Depremin, civar illerde ve komşu Irak’ta da hissedildiği belirtildi.

CAN KAYBI DUYURULMADI

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine sevk edildiğini duyuran yetkililer, şu ana kadar can kaybının olmadığını ancak yaralılar olduğunu bildirdi. Yaralıların çoğunun, deprem sonrası yaşanan panikte oluştuğu belirtildi. Bölgede en şiddetlisi 5,3 olmak üzere artçı depremlerin devam ettiği kaydedildi. Serpol Zehap ilçesindeki bazı bölgelerde elektrik kesintisi ise devam ediyor.

Geçen yılın kasım ayında aynı bölgede şiddetli deprem meydana gelmiş, olayda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. DHA

Son güncelleme: android-time 21:1925.11.2018
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