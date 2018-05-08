Son dakika: İran’dan bozulan anlaşmayla ilgili ilk açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran anlaşmasından çıkma kararının yasal olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran basınına yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararının yasa dışı olduğunu söyledi.

Ruhani ABD'nin bu kararını, “Yasa dışı, kanunlara aykırı ve uluslararası anlaşmaları tahrip ediyor” olarak değerlendirdi.

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“ABD SÖZÜNÜ TUTMADI”

Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği sözü tutmadığını söyleyen Ruhani, “ABD, ne gibi bilgilere sahip olduğunu bize göstermeli. İran tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı” ifadelerini kullandı.

ABD'nin attığı bu adımın uluslararası anlaşmalara karşı bir saygısızlık olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı, “Trump yönetiminin tek destekçisinin sadece İsrail olduğunu görüyoruz. Bu rejim bölgede insanlık suçu işleyen bir rejimdir” dedi.

Trump'ın kararı ile taraflar arasında imzalanan anlaşmanın 5+1 hükmünü kaybettiğini vurgulayan Ruhani, “Bu anlaşma 5+1 hükmümü kaybetmiştir. Sadece 5 ülkeyle devam edeceğiz. Diğer 5 ülkenin yardımıyla istenilen tüm sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu. İHA