İsrail’den Gazze’ye saldırı!

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan, çıkan çatışmada 1 İsrail askeri öldürüldü.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyine yaptığı saldırıda 7 Filistinli’nin hayatını kaybettiği, 7 Filistinli’nin yaralandığı duyuruldu.

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BİR İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde dün akşam yaşanan çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi yakınlarındaki Yahudi yerleşimlerinde roket uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

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İsrail basını ise Gazze Şeridi çevresinde bulunan Yahudi yerleşimcilere “sınır boyunca güvenlik gerginliği nedeniyle korunan alanlarda ve sığınaklarda kalmaları” uyarısı yapıldığını yazdı.

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NETANYAHU, PARİS TEMASLARINI YARIDA KESTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Fransa ziyaretini yarıda keserek, İsrail’e dönme kararı aldığı açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Ateşkes Anlaşması’nın 100. yıl dönümü törenleri için Paris’e gelen Netanyahu’nun ziyareti yarıda keserek, İsrail’e döneceğini duyurdu.

Açıklamada, “Güneyde meydana gelen olaylar nedeniyle, Başbakan (Netanyahu) Paris ziyaretini kısaltarak bu akşam İsrail’e dönecek.” ifadesine yer verildi.

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün saat 10.00’da Netanyahu’yu Elysee Sarayı’nda kabul edeceğini duyurmuştu.

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Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, Gazze’nin güneyinde yaşanan bir “güvenlik olayında” Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Ölü ve yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, güvenlik güçlerinin olayı takip ettiği kaydedildi.

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İsrail askerleri Kassam komutanlarından birine suikast düzenledi

Öte yandan, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke’ye suikast düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu İsrail askerlerinin bölgeye sızdığının anlaşılmasının ardından Kassam unsurlarının harekete geçtiği ve askerlerin bölgeden çekilmesinin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, askerlerin çekilmesini kolaylaştırmak için Gazze’nin güneyine düzenlediği saldırıda bazı Filistinlilerin şehit olduğuna işaret edildi. AA