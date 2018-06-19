Son dakika… İsviçre Türk diplomatlar için yakalama kararı çıkardı

İsviçre'de sıcak bir gelişme yaşandı. 2016'da FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Türk iş insanını kaçırma girişiminde bulunan 2 Türk diplomat hakkında İsviçre'de yakalama kararı çıkarıldı.

İsviçre basınında yer alan haberde, İsviçre Federal Savcılığı, İsviçre’de yaşayan bir iş adamını kaçırma girişiminden dolayı iki Türk diplomata yakalama kararı çıkardı. FETÖ ile bağlantılı olan iş adamını kaçırdığı iddia edilen 2 diplomatın diplomatik dokunulmazlığı olmadığı belirtilirken, bu iki ismin casuslukla da suçlandığı belirtildi.

swissinfo.ch isimli internet sitesinde iki diplomatın İsviçre’ye girmeleri durumunda yakalanacağı açıklandı. Bern’deki Türkiye Büyükelçiliği’nde çalışan iki adamdan birinin basın ataşesi olduğu ve diğerinin de elçiliğin ikinci sekreteri olduğu İsviçre basınına yansıdı.

İsviçre basınındaki haberde, yakalama kararına, iki Türk diplomatın FETÖ’ye yakın bir işadamını bayıltarak kaçırmaya teşebbüs etmelerinin gerekçe oluşturduğu bildirildi. İsviçre Federal Kamu Bakanlığı da konu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait diplomatik pasaport sahibi iki görevlinin, olayın İsviçre basınına sızması üzerine ülkeyi terkettiklerinin anlaşıldığı ifade edildi. Açıklamada, iki görevlinin yeniden İsviçre’ye geldikleri anda yakalanacakları da belirtildi.