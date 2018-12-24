Son dakika… Kabil’de bakanlık binası teröristler tarafından ele geçirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığı'na saldıran teröristler binayı ele geçirdi ve içerideki sivilleri rehine olarak tutuyor.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz saldırganlar Bayındırlık Bakanlığı binasına girerek bakanlığın personelini rehin aldı ve etrafa kurşun yağdırdı. Afgan güvenlik güçleri tarafından binanın etrafı güvenlik çemberine alındı.

İçişleri Bakanı Sözcüsü Nahat Rahimi, olayı teyit ederek, bakanlıktaki 200 personelin kurtarıldığını ancak birkaç kişinin saldırganlar tarafından rehin tutulduğunu kaydetti. Rahimi, 4 yaralının da hastaneye gönderildiğini belirtti. Olayın görgü tanıklarından Saber Mohammadi, “İntihar saldırganları buraya girdiler ama sayıları belli değil ve çatışmada hala devam ediyor” diye konuştu.

Olayın görgü tanıklarından Saber Mohammadi, “İntihar saldırganları buraya girdiler ama sayıları belli değil ve çatışmada hala devam ediyor” açıklamasını yaptı. İHA