Son dakika… Karadeniz’de ikinci kriz! Ukrayna savaş gemileri yola çıktı

Ukrayna, Azak Denizi'nde Rusya ile yaşadığı krize rağmen savaş gemilerini bölgeye göndermeye karar verdi.

Geçtiğimiz ay Azak Denizi’nde karşı karşıya gelen iki ülke güçleri kısa süreli bir çatışma yaşamıştı ve Rus denizciler Ukrayna’nın 3 gemisine el koyarak içindeki 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına almıştı. Reuters’ta yer alan habere göre, Ukrayna çatışmaların yaşandığı bölgeye yeni savaş gemileri yollayacak.

Moskova yönetiminin 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesiyle gerilen iki ülke ilişkileri geçtiğimiz ay tavan yapmış ve Kerç Boğazı’nda fiili çatışmaya dönüşmüştü.

Daha önce Rusya’nın Ukrayna içinde desteklediği milisler ile Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalarda yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.

AZAK DENİZİ NEDEN ÖNEMLİ?



Azak Denizi, Karadeniz'in kuzeyinde yer alan ve Ukrayna ile Rusya arasında kalan bir iç denizdir. Kerç Boğazı ile Karadeniz'e bağlıdır. Güney-batıda Kırım Yarımadası mevcuttur. Yüzölçümü 42.000 kilometrekaredir.

Karadeniz'in bir körfezi olan Azak Denizi son derece sığ sulara sahiptir. On binlerce kilometre karelik yüzölçümüne karşı derinliği, en derin yerinde 13 metreyi aşmaz. Kıyılar büsbütün sığ olduğundan kıyı çizgisi sık sık değişkenlik gösterir. Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı'nın genişliği 7 kilometre civarındadır.