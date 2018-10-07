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Son dakika… Kayıp İnterpol başkanı bulundu

Günlerdir kayıp olan İnterpol Başkanı Hongvey'in Çin'in başkenti Pekin'de gözaltında olduğu ortaya çıktı.

android-time 20:37 7 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son dakika… Kayıp İnterpol başkanı bulundu
Günlerdir kayıp olan İnterpol Başkanı Hongvey'in Çin'in başkenti Pekin'de gözaltında olduğu ortaya çıktı.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey’in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.

Interpol tarafından 5 Ekim’de yapılan açıklamada, Fransa’dan Çin’e eylül sonunda gelen Mıng’ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

Mıng, Kasım 2016’da Interpol Başkanı seçilmişti. AA

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Son güncelleme: android-time 20:5107.10.2018
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