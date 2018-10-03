Son dakika… Kayıp muhabirle ilgili ilk açıklama

ABD'nin Washington Post gazetesi muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın dün İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nu ziyaret ettikten sonra ortadan kaybolmasıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Reuters'ın son dakika gelişmesi şeklinde geçtiği haberde, iki Türk yetkilinin Kaşıkçı'nın halen konsoloslukta olduğunu söylediği belirtildi.

Üst düzey Türk yetkililer, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın (Jamal Khashoggi) dün gittiği İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda olduğu yönünde bilgileri bulunduğunu söyledi.

Reuters’a bilgi veren üst düzey Türk yetkililerden biri, “Bizdeki bilgilere göre Suudi gazeteci Kaşıkçı Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Konsolosluğu’nda bulunuyor” dedi.

Yetkililerden biri, “Olay takipte, sadece bunu söyleyebilirim” dedi. Suudi Arabistanlı muhalif eski gazeteci ve siyasi danışman Kaşıkçı’nın, dün İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra dışarı çıkış yapmadığı bildirilmişti. Yakınları Kaşıkçı’nın akıbetinden endişe ediyorlar.

DÜN GECE NE OLMUŞTU?

Dün gece Suudi Arabistan’a bazı belgeler almak için giden Kaşıkcı'dan bir süre haber alınamamasının ardından kişisel internet sitesinde, “Jamal, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gözaltına alındı!” ifadesi almıştı. Riyad yönetimine muhalif haber ve makalelerle tanınan Kaşıkçı hakkında Washington Post bir başyazı yazarak gelişmeleri okuyucularına duyurdu. Washington Post gazeteciyle iletişimin kesildiğini açıkladı. ABD basını gelişmeye geniş yer ayırırken Washington ve Riyad'da yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Washington Post gazetesinin üst düzey isimlerinden Eli Lopez ise, “Cemal'e ulaşamıyoruz ve çok endişeliyiz. Eğer yazdığı makaleler ve haberleri dolayısıyla gözaltına alındıysa bu çılgınca olur. Umarız iyidir ve yakında kendisinden bilgi alabiliriz” demişti.

EVLİLİK BELGELERİ İÇİN GİTMİŞ

Nişanlısı ve yakın bir arkadaşının dün akşam Reuters'a verdiği bilgiye göre Kaşıkcı'nın, tekrar evlenebilmek için boşanma belgelerini almak üzere dün gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğuna girmesinin üzerinden yedi buçuk saatten fazla süre geçmesine rağmen konsolosluktan çıkış yapmadı.

Kaşıkcı'nın, adını açıklamak istemeyen nişanlısı, TSİ 1300'te konsolosluğa giren gazetecinin geri gelmemesi üzerine polise haber verdiğini söyledi. Konsolosluk binasının dışında bulunan nişanlısı, “Ne olduğunu bilmiyorum. İçeride mi yoksa başka bir yere mi götürdüler bilmiyorum” dedi.