Son dakika… Körfez’de sular duruluyor mu?

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani'yi 9 Aralık'ta düzenlenecek Körfez Arap Zirvesi'ne resmen davet ettiği açıklandı. Geçen yıl, Katar'ın teröre yardım ettiği gerekçesiyle Körfez ülkeleri Katar'ı ablukaya almış ve ambargo uygulamaya karar vermişti.

Katar Haber Ajansı’na göre Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek zirve için Katar Emiri’ne resmi davetiye gönderildi. Ancak Katar Emiri’nin daveti kabul edip etmediği henüz açıklanmadı.

Davet; Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Katar’a Haziran 2017’den beri uygulanan yaptırımların ardından geldi. Yaptırım kararı alan Suudi Arabistan ve müttefikleri, Katar’ı “terörizme destek vermekle” suçlarken Katar bu iddiaları reddediyor.

Öyle ki ablukaya katılan ülkeler, Katar’da bulunan Türk ordusunun ülkeden çıkarılmasını istemiş, bu açıklama Doha ve Ankara’dan büyük tepki çekmişti.

Geçen yıl Kuveyt’te düzenlenen Körfez Arap Zirvesi’ne devlet başkanları yerine başbakanlar ve bakanlar katılmıştı. Bu yıl ülkelerin hangi siyasi düzeyde zirveye katılımının olacağı henüz kesin değil. Bazı uzmanlar ise Katar’a giden davetiyenin diplomatik krizi çözmeyeceği görüşünde.