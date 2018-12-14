Son dakika… Kosova ordusuna onay çıktı

Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarıları Kosova Meclisi'nde kabul edildi.

Mecliste yapılan oturumda milletvekilleri, FSK’nin işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığı’nın Savunma Bakanlığı’na dönüştürülmesini

düzenleyen üç yasa tasarısı için oy kullandı.

120 milletvekilinin bulunduğu Kosova Meclisi’ndeki oturuma, Sırp milletvekilleri katılmazken, 107 milletvekili oturumda hazır bulundu. FSK Bakanlığı’nın Savunma Bakanlığı’na dönüştürülmesini düzenleyen yasa tasarısı ile FSK’nin işleyişi ile ilgili yasa tasarısı 106’şar, FSK’nin hizmet

şartlarına dair yasa tasarısı da 105 oyla mecliste kabul edildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’nin de imzalamasının ardından FSK resmen Kosova ordusuna dönüşecek. Kosova hükümeti, 13 Eylül’de FSK’nin orduya dönüşümünü öngören üç yeni yasa tasarısını meclise sunmuştu.

Meclisteki ilk okuma 18 Ekim’de gerçeklemiş, yasa tasarıları milletvekilleri tarafından desteklenmişti.