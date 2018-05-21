Son dakika… Kudüs’e bir büyükelçilik daha açıldı

Bütün dünyanın tepki göstermesine rağmen ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından yeni bir ülke devreye girdi. Guatemala'nın ardından Paraguay da Kudüs'teki Büyükelçilik binasını bugün resmen açtı.

Paraguay bugün İsrail Büyükelçiliği’ni resmen Kudüs’e taşıdı. ABD’nin geçtiğimiz haftalarda büyük tepki çeken Kudüs’ü İsrail başkenti olarak tanıma kararının ardından yeni bir gelişme yaşandı. ABD’nin büyükelçiliği Kudüs’e taşımasının ardından çıkan olaylarda İsrail askerinin orantısız müdahalesiyle 62 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3000 Filistinli ise yaralanmıştı.

ABD’nin ardından geçen hafta Guatemala da İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almıştı. Bugün ise ABD ve Guatemala’yı takip eden Paraguay büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdı. Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun katıldığı etkinlikle büyükelçiliğin açılışı resmen yapıldı.

Kudüs'e taşınma kararı Paraguay'da tartışmalara yol açtı. İki ay sonra devlet başkanlığı görevini Cartes'ten devralacak olan Mario Abdo Benitez konunun kendisine danışılmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı'nın ifadesine göre Cartes Büyükelçilikle ilgili kararı 2016 yılında İsrail'e yaptığı ziyaretten sonra verdi. Dışişleri Bakanı Loizaga “Hükümet merkezi Kudüs'te. Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık Kudüs'te. Resmi ziyaretler de Kudüs'e yapılıyor”, dedi. Paraguay Dışişleri Bakanı Büyükelçiliğin nakledilmesinin Filistinlilerle “yoğun ve son derece sıkı” işbirliği yapmalarına mani teşkil etmediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler oylamalarında sık sık İsrail lehine oy vererek tepki çeken Paraguay özellikle ABD'den en çok yardım alan ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Paraguay’ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının arkasında Trump'ın olduğu ifade edilirken Refah İçin İttifak Programı isimli yardım programında Paraguay’ın yüz milyonlarca dolar yardım alması bekleniyor.