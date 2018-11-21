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Son dakika… Londra’da bomba alarmı

Kuzey Londra'da bulunan boş bir apartman dairesinde bomba düzeneği bulundu. Polis operasyonla düzenekleri etkisiz hale getirip incelemeye aldı.

Sozcu.com.tr
android-time 23:43
Haberler Dünya
Son dakika… Londra’da bomba alarmı
Kuzey Londra'da bulunan boş bir apartman dairesinde bomba düzeneği bulundu. Polis operasyonla düzenekleri etkisiz hale getirip incelemeye aldı.

Londra polisi şüpheli paketleri Londra’da operasyon düzenlediği boş bir apartman dairesinde bulduğunu duyurdu. Şüpheli paketler polise yapılan ihbarlar sonucu polisin düzenlediği operasyonla bulunarak etkisiz hale getirildi.

Dairenin bulunduğu blok tahliye edilirken operasyon sonrası bölge sakinleri tekrar evlerine döndü. Şüpheli paketlerin Londra Metropolitan Polis Merkezi’nde, Terörle Mücadele birimi tarafından incelemeye alındığı bildirildi. Reuters

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Son güncelleme: android-time 23:5421.11.2018
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