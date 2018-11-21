Son dakika… Londra’da bomba alarmı

Londra polisi şüpheli paketleri Londra’da operasyon düzenlediği boş bir apartman dairesinde bulduğunu duyurdu. Şüpheli paketler polise yapılan ihbarlar sonucu polisin düzenlediği operasyonla bulunarak etkisiz hale getirildi.
Dairenin bulunduğu blok tahliye edilirken operasyon sonrası bölge sakinleri tekrar evlerine döndü. Şüpheli paketlerin Londra Metropolitan Polis Merkezi’nde, Terörle Mücadele birimi tarafından incelemeye alındığı bildirildi. Reuters
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