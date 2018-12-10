Son dakika… Macron sarı yelekli eylemlerden sonra TV karşısına geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesindeki akaryakıt zamları üzerine yapılan gösteriler sonrası canlı yayında vatandaşlarına seslendi. Vatandaşlarının öfkesini anladığını söyleyen Macron, ekonomik ve sosyal olağanüstü hal ilan edeceklerini söyledi.

Macron canlı yayındaki açıklamasında ülkede derin ve haklı bir öfke olduğunu ifade etti.

Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğini belirten Macron, “Harcamalar konusunda daha iyi bir denetim kuracağız” dedi.

Açıklamalarında, “Daha önce söylediklerimin insanları incittiğini biliyorum” diyen Macron 2000 euronun altında kazanan emekliler için alınan sosyal güvenlik vergisinin artık alınmayacağını da duyurdu.

Macron yaklaşık 1500 euro olan asgari ücrete Ocak ayından itibaren 100 euro zam yapılacağını açıklarken özel sektör temsilcilerine de aynısını yapmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Fazla mesai ücretlerinin de vergiden muaf tutulacağını açıklayan Macron, zenginlik vergisi olarak bilinen verginin tekrar geri gelmesine karşı olduğunu belirtti.

Macron ‘sorumluluğu kabul ediyorum’ dediği konuşmasında Fransa halkına şöyle seslendi;

“Son 40 yıl içinde insanların yaşamlarının kötüye gittiğini gördük. Ve bu hala devam ediyor. Bu konudaki sorumluluğumu kabul ediyorum. Biz son 1.5 yıl içinde bu soruna eğilmekte geri kaldık. Size daha başka önceliklerim olduğu izlenimi verdim. Bir şekilde buradan çıkabileceğimizi biliyorum. Biz tarih içinde bunu başarabileceğimizi gösterdik.”

“BÜYÜK İŞVERENLERE GİDİP ONLARLA DA KONUŞACAĞIZ”

“İnsanların kazandıkları ile onurlu yaşadıkları bir Fransa istiyoruz. Büyük işverenlere gidip onlarla da konuşacağız. Hükümet ve parlamento birlikte çalışmalı bu konuda. Çok çalışmayı ödüllendireceğimiz yeni bir vergi planını devreye sokmaya çalışacağız.”

VAATLERİN MALİYETİ 8-10 MİLYAR EURO

Fransa’da bütçeden sorumlu bakan Olivier Dussopt, Cumhurbaşkanı Macron’un vaatlerinin ülkeye maliyetini açıkladı.

Dussopt, “Bunun maliyeti 8 ile 10 milyar euro arasında olacak. Şu an yeni ayarlamaları ve maliyetlerini nasıl finanse edeceğimizi göreceğimiz bir süreçteyiz” dedi.