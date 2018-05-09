Son Dakika… Macron ve Ruhani’den sürpriz görüşme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle telefonda görüştü. Görüşmede Macron, İran'la nükleer anlaşmayı sürdürmek istediklerini söyledi. Macron, İran'ın da anlaşmaya sadık kalmasını gerektiğini belirtti.

Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee’den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede iki lider, ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilme kararı verdiği İran ile nükleer anlaşmayı ele alırken, Macron, Ruhani’ye, Fransa’nın nükleer anlaşmayı tüm boyutlarıyla sürdürmeyi istediğini ve İran’ın da bu yönde hareket etmesini beklediğini iletti.

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Macron, İran ile 2015 anlaşması temel alınarak, anlaşmaya imza atan taraflar arasında daha geniş bir çerçevede görüşmelerin devam ettirilmesi hedefini hatırlatırken, böylece 2025 sonrası İran’ın nükleer programı, balistik faaliyetleri ve Ortadoğu’daki başlıca krizlerle ilgili konularda ortak çıkarlar çerçevesine erişilebileceği vurgulandı.

İki lider, bölgenin istikrarının korunması ve nükleer anlaşmanın devam etmesi için ilgili taraflara yönelik ortak çalışmaları sürdürecekleri belirtirken iki ülke dışişleri bakanlarının da en kısa zamanda bu yönde çalışmaları yürütmek için bir araya gelecekleri bildirildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Trump İran anlaşmasından Amerikan fişini çekmek istiyor

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“HOLLANDA VE AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ İÇİN OLUMSUZ”

Blok yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan Trump İran anlaşmasından Amerikan fişini çekmek istiyor. Bu Hollanda’nın ve Avrupa’nın güvenliği için kötü bir haber. Şimdi yapılması gereken hızlı bir şekilde hem Avrupa Birliği (AB) hem de Amerikalılar ile birlikte masa başında toplanıp, yeni bir yol belirlemek ve çözüm bulmaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran’a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu. AA