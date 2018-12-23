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Son dakika… Macron’dan Trump’a Suriye tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Trump'ın Suriye'den çekilme kararıyla ilgili derin üzüntü duyuyorum. Müttefik güvenilir olmalı" dedi.

android-time 17:56
Haberler Dünya
Son dakika… Macron’dan Trump’a Suriye tepkisi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Trump'ın Suriye'den çekilme kararıyla ilgili derin üzüntü duyuyorum. Müttefik güvenilir olmalı" dedi.

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