Son dakika… Makedonya’da geçersiz referandum

Makedonya Cumhuriyeti ile arasında ‘Makedonya’ ismini kullanma konusunda problemler yaşayan Yunanistan ile masaya oturan Makedonlar ülkerinin ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirecek referandumu bugün gerçekleştirdi.
YETERLİ KATILIM SAĞLANAMADI
Referandumu protesto ve boykot eden muhalif Makedonların çabalarıyla katılım yüzde 50’nin altında kaldı ve Makedon anayasasına göre referandum geçersiz sayıldı.
Makedonya’nın, Yunan komşularıyla yaşadığı bu sorun ülkenin AB ve NATO’ya girişini imkansız hale getirmişti. Ülkenin adı değiştikten sonra Makedonların AB ve NATO’ya kabul edilmesi bekleniyor.
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