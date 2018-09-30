Son dakika… Makedonya’da geçersiz referandum

Edinilen son dakika bilgisine göre, Makedonya ile Yunanistan arasında gerilime neden olan ve Makedonya'nın ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesi amaçlanan referandum sonucunda Makedonların yüzde 90'a yakını değişimden yana oy kullandı. Ancak muhalefetin referandumu boykot etmesi sonucu katılım yüzde 50'nin altında kaldı ve isim değişikliği referandumu geçersiz sayıldı.

Makedonya Cumhuriyeti ile arasında ‘Makedonya’ ismini kullanma konusunda problemler yaşayan Yunanistan ile masaya oturan Makedonlar ülkerinin ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirecek referandumu bugün gerçekleştirdi. YETERLİ KATILIM SAĞLANAMADI

Referandumu protesto ve boykot eden muhalif Makedonların çabalarıyla katılım yüzde 50’nin altında kaldı ve Makedon anayasasına göre referandum geçersiz sayıldı. Makedonya’nın, Yunan komşularıyla yaşadığı bu sorun ülkenin AB ve NATO’ya girişini imkansız hale getirmişti. Ülkenin adı değiştikten sonra Makedonların AB ve NATO’ya kabul edilmesi bekleniyor.

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