Son dakika… May Brexit oylamasını erteledi

İngiltere Başbakanı May, mecliste yapılacak olan Brexit oylamasını erteledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası’nda yarın yapılacak olan Brexit anlaşmasıyla ilgili oylamanın ertelendiğini açıkladı. May, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan anlaşmanın mevcut şartlarda Parlamento’da büyük farkla reddedileceğinin anlaşıldığını söyledi.

May, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, mevcut anlaşmaya en büyük itirazın Kuzey İrlanda konusunda geldiğinin anlaşıldığını belirtti.

Londra ve Brüksel arasında varılan anlaşma, Kuzey İrlanda’nın belirsiz bir süre daha AB kurallarına uymaya devam etmesini, Birleşik Krallık’ın da belirsiz bir tarihte ancak İngiltere ve AB’nin ortak kararı sonrası gümrük birliğinden ayrılabilmesini öngörüyordu.