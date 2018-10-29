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Merkel resmen açıkladı: Bırakıyorum

13 yıldır Almanya Başbakanlığı koltuğunda oturan Angela Merkel, Heses ve Bavreya eyaletlerinde partisinin oy kaybetmesi üzerine açıklama yaptı. Merkel "Başbakan olarak son dönemim. Başbakanlığa ve parti genel başkanlığına aday olmayacağım" dedi.

Ali GÜLEN
android-time 15:39 29 Ekim 2018
Haberler Dünya
Merkel resmen açıkladı: Bırakıyorum
13 yıldır Almanya Başbakanlığı koltuğunda oturan Angela Merkel, Heses ve Bavreya eyaletlerinde partisinin oy kaybetmesi üzerine açıklama yaptı. Merkel "Başbakan olarak son dönemim. Başbakanlığa ve parti genel başkanlığına aday olmayacağım" dedi.

Almanya’nın demir leydisi Angela Merkel, aktif siyasi hayatını noktalıyor. 2000 yılından beri partisinin liderlik koltuğuna oturan ve 2005’ten beri Almanya Başbakanlığı görevini sürdüren de Angela Merkel'in, kurmaylarına parti başkanlığından çekilme kararı aldığını söylediği öne sürülmüştü.

FOTO:İHA - Merkel, Suriye zirvesi için hafta sonu İstanbul'a gelmişti.

FOTO:İHA – Merkel, Suriye zirvesi için hafta sonu İstanbul’a gelmişti.

“BIRAKIYORUM”

Bu iddia ise bizzat Merkez’in ağzından doğrulandı. Merkel “Başbakan olarak son dönemim. Başbakanlığa ve genel başkanlığına yeniden aday olmayacağım. Hesse ve Bavyera’daki seçim sonuçları sonrası eskisi gibi devam edemeyiz. Hükümet güvenirliğini kaybetti.” dedi.

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Son güncelleme: android-time 13:3131.10.2018
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