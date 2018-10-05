Moskova’da savaş uçağı düştü

Sputnik'in haberinde Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir savaş uçağı düştüğü açıklandı. Uçakta bulunan iki Rus askerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Rus haber ajansı Sputnik, Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında bir Rus savaş uçağının düştüğünü aktardı. Mig-29 tipi askeri jetin Kolomensky bölgesinde düştüğü açıklandı. Sputnik’e açıklamalarda bulunan askeri yetkililer, “Uçak Dmitrovskoe köyü yakınlarındaki bir ormanlık alana düştü. Uçağın neden düştüğüne dair incelemeler devam ediyor. İki pilot da düşmeden önce araçtan kendilerini fırlatmayı başardı” ifadesini kullandı. Detaylar geliyor…

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