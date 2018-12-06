Son dakika… Öğrenciler sokakta, Macron’a güvensizlik oylaması…

Fransa'da akaryakıt vergisine yapılacak zammın ardından sokaklara dökülen göstericiler dolayısıyla zor günler geçiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir şok daha geldi. Zammı geri çeken Macron hakkında sol partilerin gensoru talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Sarı yeleklilerin vergi zammında geri adım atmaya zorlamasının ardından bugün öğrenciler de sokaklara çıktı.

Fransa’da akaryakıta yapılacak zammı geri çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında gensoru önergesi yapılması gündemde… Fransız basınının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde parlamentodaki 3 partinin Macron hakkında güvensizlik oyu yapılmasına karar verdiği ifade edildi.

La France Insoumise, Fransız Komünist Parti ve Sosyalist Parti’nin destek verdiği güvenoyu önergesi hakkında taraflardan bir açıklama gelmedi.

ÖĞRENCİLER POLİSLE ÇATIŞIYOR

Öte yandan Fransa’da, öğrencilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alındı.

Öğrenciler, pazartesiden bu yana ülkenin birçok kentinde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto ediyor. Bordeaux kentindeki Stalingrad Meydanı’nda düzenlenen gösteride 6 öğrenci, araçlara zarar verdiği ve polislere bazı maddeler attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Toulouse’de eylemde ise 11’i 18 yaşından küçük olmak üzere 13 öğrenci çevreye zarar verdikleri ve polise saldırıda bulundukları için gözaltına alındı.

Henin-Beaumont’ta yapılan eylemde de öğrencilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Öğrenciler, bir lisenin önünde çok sayıda çöp bidonunu ateşe verdi. Gösteride çıkan olaylarda 13 öğrenci gözaltına alındı. Birçok kentteki liselerde de blokaj eylemi yapıldı. Öğrenciler, pazartesi günü ülke genelinde 100’den fazla lisede yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmişti. Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtilmişti.