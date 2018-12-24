Son dakika… Özgür Suriye Ordusu, Menbiç’e ilerliyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.

ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşar Esad rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi. YPG/PKK işgalindeki Menbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye’nin Menbiç’e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

Birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, “Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı” dedi. Menbiç'te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK’nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, “Örgüt üyelerini Menbiç'ten temizleyerek Menbiç'i özgürlüğüne kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.