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Son Dakika… Pence: Türkiye Trump’ın kararlılığını test etmemeli

ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Brunson masum bir adam ve adalet onun serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye, Trump'ın kararlılığını test etmemeli" ifadelerini kullandı.

android-time 22:19 15 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Son Dakika… Pence: Türkiye Trump’ın kararlılığını test etmemeli
ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Brunson masum bir adam ve adalet onun serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye, Trump'ın kararlılığını test etmemeli" ifadelerini kullandı.

ABD ile Türkiye arasındaki ‘rahip’ krizi devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye’de tutulan rahip Andrew Brunson masum bir adam ve adalet onun serbest bırakılmasını gerektiriyor. Türkiye, Başkan Trump’ın hapiste tutulan Amerikan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için bulduğu çözümünü test etmemeli” dedi.

Pence ayrıca, “Başkan ve ben, rahip Brunson serbest kalıp ABD’deki ailesi, arkadaşları ve kilisesine dönünceye kadar sağlam duracağız. Her bir Amerikalı, tanrının inançlı adamı rahip Brunson ve karısı Noreen evlerine dönene kadar dua etmeli” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 23:5615.08.2018
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