Son Dakika… Pensilvanya’nın FETÖ kampında arama!

Pensilvanya Eyalet Polisi, FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı yerleşkede meydana gelen bir olayın soruşturulması için polislerin sevk edildiğini açıkladı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ’nün kampında meydana gelen bir olayı araştırmak üzere kampın etrafını polisin sardığı bildirildi. FETÖ kampının yer aldığı Saylosburg bölgesinde yaşayan ve çiftçilik yapan bir Amerikalı, kampta polisin bir soruşturma yürüttüğünü belirtti. Polisin “silahlı bir kişiyle ilgili olarak bir soruşturma yürüttüğünü” öğrendiğini anlatan Amerikalı, kampın etrafında çok sayıda eyalet polisine ait araç bulunduğunu ve kampın üzerinde de bir polis helikopterinin dolaştığını aktardı.

YEREL MEDYA DA DUYURDU

Öte yandan Pensilvanya yerel medyasında çalışan bazı gazeteciler de olay yerinden paylaştıkları fotoğraflarla kampın etrafındaki polis hareketliliğini aktardılar. Brianna Strunk adlı gazeteci, Twitter paylaşımında “polisin, içeride meydana gelen bir olayı” araştırdığını ifade etti.

CNN’nin muhabiri Dianne Gallagher da Pennsylvania Eyalet Polisi Sözcüsü David Peters’dan aldığı bilgiyi Twitter’dan paylaştı. Gallagher “Peters’ın verdiği bilgiye göre Pennsylvania’nın Monroe County kasabasında Fethullah Gülen’in yaşadığı yerleşkeye polisler sevk edildi” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Peters’ın olayla ilgili başka detay bilmediğini de ekledi. AA