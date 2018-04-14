Son Dakika… Pentagon: Ulusal çıkarları korumak için saldırı emri aldık

Suriye'ye yönelik başlatılan saldırıyla ilgili Pentagon'dan da son dakika açıklaması geldi. Açıklamada kimyasal silahların kullanılmasını engellemek için yapıldığı ifade edildi. Harekatta Suriye hükümetinin hedef alındığı belirtildi.

Pentagon’dan yapılan açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın gerekli mesajları almadığı belirtilirken, müdahalenin kimyasal silahların kullanılmasını engellemek için yapıldığı ifade edildi. Açıklamada harekatın hedefinin, Suriye hükümeti olduğu vurgulandı.

ABD Savunma Bakanlığı, “Suriye’deki operasyonumuzu bozmaya çalışan askeri platformları veya ekipmanları hedefleyeceğiz” dedi.

İŞTE VURULAN NOKTALAR

Şimdiye kadar ABD bombalaması Barza bölgesinde bilimsel araştırma merkezi, Qaysun dağlarında Cumhuriyet Muhafızları genel merkezi, Mezzeh Askeri Havaalanı, Damir Askeri Havaalanı, Alkaswa bölgesi ve başkent Şam’da bazı merkezleri kapsıyor. Bunların arasında Mezze Havaalanı, Barzah’taki Jumeriah Araştırma Merkezi yoğun bir biçimde hedefleniyor.

Öte yandan İngiliz Savunma Bakanı: Batı Humus’taki askeri tesislerin bombalanmasında Shado füzelerinin kullanıldığını açıkladı.

Şam’da bulunan 81. ve 21. Taburun Hava Savunma Devriyeleri saldırılara karşılık roketlerle karşılık vermeye çalışıyor. Edinilen son bilgiye göre Duma’nın Kuzey doğusundaki Ad Dumayr hava üssü de vuruldu.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'ye yönelik operasyonun ilk dalgasının sona erdiğini açıkladı. İHA