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Son dakika: ABD’den flaş yaptırım açıklaması! ‘Kısa sürede karar verilecek’

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması sonrası Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar hakkında kısa süre içinde karar alınacak" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
android-time 17:17 17 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son dakika: ABD’den flaş yaptırım açıklaması! ‘Kısa sürede karar verilecek’
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması sonrası Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar hakkında kısa süre içinde karar alınacak" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye ziyareti sonrası önemli bir açıklamada bulundu. Amerikan basınına Türkiye’ye uygulanan yaptırımlarla ilgili demeç veren Pompeo, “Yakında bir karara varacağız. (Türkiye’ye yaptırımlar) Onların şu anda kaldırılmasının bir mantığı var fakat henüz nihai karar verilmedi. Bu konu hakkında Başkan ile görüşmem lazım” şeklinde konuştu.

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POMPEO’DAN ÖNEMLİ TÜRKİYE TEMASLARI

Pompeo bugün Türkiye’yi ziyaret etmiş ve önce Cumhurbaşkanı Erodoğan ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Pompeo buradaki temasları doğrultusunda Erdoğan’ın Kaşıkçı konusunda Suudilerle koordineli bir şekilde çalışma yürüttüğünü açıklamıştı. Reuters

 

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Son güncelleme: android-time 18:5917.10.2018
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