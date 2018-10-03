SON DAKİKA… Putin: Ankara yükümlülüklerini yerine getiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Türkiye ile Suriye’deki durumun çözümüyle ilgili dayanışma içinde çalıştığını belirterek “Ankara yükümlülüklerini yerine getirerek gerilimi azaltma bölgesinden militanların ve ağır silahların çekilmesini sağladı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Saint Petersburg'da düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya’nın Türkiye ile Suriye'deki durumun çözümüne ilişkin konuşmalarının devam edeceğini ve Suriye sorunun çözümünün tamamlanacağını söyledi.

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“HEDEFE ULAŞACAĞIZ”

Rusya Federasyonu’nun Suriye’deki durumu çözmek için Türkiye ile birlikte çalıştığını belirten Putin, Suriye hükümetinin resmi makamları ve İran’ın desteği olmadan bu tür anlaşmaların koordine edilmesinin imkansız olduğunu bildirdi. Putin, İdlib'de kurulan çatışmasızlık bölgesinde Ankara’nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayarak “Biz ortaklaşa çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanmak için her türlü nedenim var. Bu da orada büyük çaplı düşmanlıkların olmayacağı anlamına geliyor. Çatışma uğruna savaşmak gerekmediğinden, belli hedeflere ulaşmamız gerekiyor. Bu hedeflere ulaşmak için seçtiğimiz araçlar şu anda etkin bir şekilde çalışıyor” diye konuştu. İHA