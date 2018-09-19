Rus savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında Mig-31 savaş uçağının bugün 15:30 civarında planlı bir eğitim amaçlı uçuş gerçekleştirirken Nijniy Novgorod bölgesinde düştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, uçaktaki pilotlar paraşütleriyle güvenli şekilde iniş yaptı.

Uçağın Nijniy Novgorod’da kalkış yaptığı üsten 17 kilometre uzaklıkta ormanlık bir alana düştüğü belirtiliyor.

İlk verilere göre, uçağın düşme sebebi teknik bir arıza. Ancak düşüş nedeninin kesin olarak belirlenmesi için bakanlık tarafından çalışma başlatıldı.