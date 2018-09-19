Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rus savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, eğitim yapan bir Mig-31 savaş uçağının Nijniy Novgorod bölgesinde ormanlık alana düştüğünü duyurdu. Açıklamaya göre, uçaktaki iki pilot paraşütle atlayarak kazadan kurtuldu.

android-time 16:47 19 Eylül 2018
Haberler Dünya
Rus savaş uçağı düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, eğitim yapan bir Mig-31 savaş uçağının Nijniy Novgorod bölgesinde ormanlık alana düştüğünü duyurdu. Açıklamaya göre, uçaktaki iki pilot paraşütle atlayarak kazadan kurtuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında Mig-31 savaş uçağının bugün 15:30 civarında planlı bir eğitim amaçlı uçuş gerçekleştirirken Nijniy Novgorod bölgesinde düştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, uçaktaki pilotlar paraşütleriyle güvenli şekilde iniş yaptı.

Uçağın Nijniy Novgorod’da kalkış yaptığı üsten 17 kilometre uzaklıkta ormanlık bir alana düştüğü belirtiliyor.

İlk verilere göre, uçağın düşme sebebi teknik bir arıza. Ancak düşüş nedeninin kesin olarak belirlenmesi için bakanlık tarafından çalışma başlatıldı.

Son güncelleme: android-time 17:2519.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar