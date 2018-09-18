Son Dakika… Rusya: Askeri uçağımız radardan çıktı!

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirildi. Bakanlık, Lazkiye'ye yapılan füze saldırısının Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir firkateynden yapıldığını öne sürdü. Suriye ordusundan bir başka yetkili de Lazkiye'ye yapılan füze saldırısının denizden geldiğini söyledi.

Uçağın, İsrail’e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye’nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz’de bulunan Fransa’ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürüldü.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, içinde 14 asker bulunan Il-20 tipi uçağın radardan kaybolduğu belirtildi. Uçağın kaybolmasının Suriye’nin Lazkiye bölgesinin füzelerle vurulduğu zamana denk gelmesi, uçağın füzeler tarafından vurularak düşürülmüş olasılığını ortaya çıkardı. Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşıldı.

SEYİR FÜZESİYLE Mİ VURULDU?

Rusya'ya ait askeri üssün bulunduğu Lazkiye'nin, Akdeniz üzerinden fırlatılan seyir füzeleri ile vurulduğu iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye’ye yapılan füze saldırısının Akdeniz’de bulunan Fransa’ya ait bir firkateynden yapıldığını öne sürdü. Suriye ordusundan bir başka yetkili de Lazkiye’ye yapılan füze saldırısının denizden geldiğini söyledi.Yerel kaynaklar ise Humus ve Lazkiye ile sahil şeridindeki patlamaların füze saldırısı olduğunu iddia etti. AJANSLAR