Son dakika… Rusya, BM’den bombalama yapan ülkeler için kınama istedi

Rusya, BM üyesi ülkelere sunduğu tasarıda ayrıca Suriye’ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.
RUSYA: İNSANİ FELAKET DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR
Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Suriye’ye yönelik saldırılar ile uluslararası hukukun bariz bir şekilde ayaklar altına alındığını söyledi.
Vassily Nebenzia, “Suriye’ye yönelik saldırganlık, felaket boyuttaki biri insani durumu daha da kötü hale getiriyor” dedi.
Rus BM görevlisi Nebenzia “ABD Suriye'deki eylemleriyle insani felaketi daha da kötüleştiriyor ve teröristlere göz yumuyor” ifadesini kullandı.
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