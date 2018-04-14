Son dakika… Rusya, BM’den bombalama yapan ülkeler için kınama istedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağıran Rusya, 'ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği' gerekçesiyle BMGK'ye, ABD ve müttefiklerinin kınanmasını isteyen bir tasarısı sundu.

Rusya, BM üyesi ülkelere sunduğu tasarıda ayrıca Suriye’ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

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RUSYA: İNSANİ FELAKET DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR

Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Suriye’ye yönelik saldırılar ile uluslararası hukukun bariz bir şekilde ayaklar altına alındığını söyledi.

Vassily Nebenzia, “Suriye’ye yönelik saldırganlık, felaket boyuttaki biri insani durumu daha da kötü hale getiriyor” dedi.

Rus BM görevlisi Nebenzia “ABD Suriye'deki eylemleriyle insani felaketi daha da kötüleştiriyor ve teröristlere göz yumuyor” ifadesini kullandı.

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