Son dakika… Rusya uçağını düşüren ülkeyi açıkladı… Kremlin’den Türkiye yorumu

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Akdeniz üzerinde radardan kaybolan askeri uçakla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık uçağın Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu. Açıklamada İsrail jetlerinin, Rus uçağını Suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandığı belirtildi. Rus uçağında bulunan 15 askerin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kremlin, dün gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesinde ele alınan konuların ve anlaşmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İl-20 uçağıyla ilgili açıklamalar yaptı. “İl-20 uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu” ifadesini kullanan Konaşenkov, uçağın İsrailli pilotların sorumsuzluğu yüzünden düştüğünü ifade etti. Konaşenkov, “İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı” dedi.

“KASITLI OLARAK BU PROVOKASYONU YAPTILAR”

Konaşenkov, pilotların uçağı Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin bulunduğu bölgeye, ateş hattına sürüklediğini, uçağı kalkan olarak kullandığını ifade etti. Konaşenkov, “İsrail hava kontrol sistemleri ve F-16 pilotları Rus uçağını görmemiş olamaz, zira uçak 5 kilometre irtifadan sonra inişe geçmişti. Kasıtlı olarak bu provokasyonu yaptılar” dedi. Konaşenkov, olanları değerlendirdiklerini ve İsrail'in bu eylemine gerektiği gibi karşılık verme hakkını ellerinde bulundurduklarını vurguladı.

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Uçağı arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Konaşenkov, İsrail'in Lazkiye'de bir operasyon yapmayı planladığı konusunda Suriye'deki Rus güçlerine önceden bilgi vermediğini belirtti. Konaşenkov, “Operasyonla ilgili önceden bilgi verilmedi. Uyarı, saldırıdan sadece bir dakika önce, ‘kırmızı hat' üzerinden verildi. Bu sürede uçağın güvenli bir bölgeye çekilmesi mümkün değildi” dedi.

KREMLİN’DEN FLAŞ ERDOĞAN-PUTİN AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hmeymim üssü yakınlarında 14 askerle birlikte radardan kaybolan İl-20 tipi uçağının düşürülmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Soçi’deki zirve sonucunda yaptıkları Suriye konulu anlaşmaları etkilemeyeceğini belirtti.

Basın mensuplarının İl-20 uçağının düşürülmesinin Putin ve Erdoğan arasındaki İdlib’le ilgili anlaşmaları etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Peskov, “Hayır, bu olay hiçbir şekilde etkilemeyecek. Bu önemli, köklü bir anlaşma. Bu, Suriye’nin geleceği açısından belirleyici nitelikte ve Moskova ile Ankara’nın nihai hedef olan Suriye’de çözüme ulaşmak için uzlaşmacı ve etkili çözümler bulma kabiliyetini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.