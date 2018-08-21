Son Dakika… Rusya’dan ABD’ye: Ajitasyon

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin kasımda yapılacak seçimlere ‘müdahale edebileceği gerekçesiyle' Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır olduğu haberlerini değerlendirdi. Zaharova, Washington'ın yaptırımları seçimler öncesinde ajitasyon aracı olarak kullandığını ifade etti. Konu hakkında açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov da, ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un bu iddiasına anlam veremediklerini söyledi.

ABD’li teknoloji devi Microsoft, Rus hükümeti ile bağlantılı bir hacker saldırısını önlediklerini açıklayarak, bilgisayar korsanlarının kullanıcı şifrelerini ele geçirmeye çalıştığı belirtmişti.

ZAHAROVA: ZİRA BU ABD’DE SEÇİM ÖNCESİ AJİTASYON İÇİN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Zaharova “Seçimler daha gelmedi, ama yaptırımlar hazır. Neden mi? Zira bu ABD’de seçim öncesi ajitasyon için önemli bir faktör” ifadelerini kullandı.

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PESKOV, MICROSOFT’U KONU HAKKINDA YETERLİ BİLGİ VERMEMEKLE SUÇLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’deki muhafazakar düşünce kuruluşlarından bilgi çalmaya çalışan Rus hackerları engellediğini iddia eden ABD’li yazılım şirketi Microsoft’un bu iddiasına anlam veremediklerini söyledi.

Şirketten konu hakkında detaylı bilgi verilmezken Rus yetkililer Microsoft'un iddialarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Microsoft'u konu hakkında yeterli bilgi vermemekle suçlayarak, şirketin söz konusu bilgisayar korsanlarının kimler olduğunu ve ABD seçim sistemini nasıl etkileyebileceklerini açıklamasını istedi.

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ABD, Rusya’yı 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ile suçlamış ve Moskova bunu reddetmişti. Konu ABD’li özel savcı Robert Mueller tarafından soruşturuluyor. Facebook manipülasyonda kullanılan yüzlerce hesabı silmişti.



ABD’de Kasım ayında Kongre ara seçimleri yapılacak.