Son dakika… Rusya’dan flaş BM çağrısı

Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı sonrası ABD'nin Suriye'ye operasyon sinyalleri vermesinin ardından başlayan gerginlik devam ediyor. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Suriye konusunu görüşmek üzere yarın toplantıya çağırdı.
Beşar Esad rejimi, başkent Şam’daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan’da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump saldırının ardından Şam'a operasyon sinyalleri vermişti. Rusya ise ABD'nin Suriye’yi vurması durumunda füzeleri engelleyeceği açıklamasını yapmıştı. İHA