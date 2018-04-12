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Son dakika… Rusya’dan flaş BM çağrısı

Rusya, Suriye için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) yarın toplantıya çağırdı.

android-time 21:56 12 Nisan 2018
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan flaş BM çağrısı
Rusya, Suriye için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) yarın toplantıya çağırdı.

Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı sonrası ABD'nin Suriye'ye operasyon sinyalleri vermesinin ardından başlayan gerginlik devam ediyor. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Suriye konusunu görüşmek üzere yarın toplantıya çağırdı.

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Beşar Esad rejimi, başkent Şam’daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan’da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump saldırının ardından Şam'a operasyon sinyalleri vermişti. Rusya ise ABD'nin Suriye’yi vurması durumunda füzeleri engelleyeceği açıklamasını yapmıştı. İHA

 

Son güncelleme: android-time 22:3912.04.2018
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