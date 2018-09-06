Rusya’dan İdlib’e yeniden hava saldırısı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, önceki gün İdlib'e hava saldırısı düzenleyen Rusya'nın bugün de hava operasyonu yaptığını duyurdu.

İdlib’ten bir kez daha bombardıman sesleri yükseldi.

İdlib’in güneyi ve Hama havadan vurulurken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının büyük bir ihtimalle Rus savaş uçakları tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı, İdlib’in yanı sıra Hama’da da Rus savaş uçaklarının sivil yerleşim yerleri ve askeri muhaliflerin cephe hatlarını bombaladığını duyurdu.

Rusya ve Suriye ordusuna ait savaş uçakları bu hafta başından beri aralıklarla İdlib’e hava saldırıları düzenliyor. İdlib topçu ateşiyle de vuruluyor.