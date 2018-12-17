Son dakika… Rusya’dan tansiyon artıran açıklama…

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna ile yaşanan gerilim sonrasında flaş bir açıklama yaptı. Yetkililer, Kırım'a en az 10 savaş uçağı konuşlandırılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 10’dan fazla Sukhoi SU-27 ve SU-30 savaş uçaklarını Kırım’a konuşlandırma kararı aldı… Rusya Başbakanı Sergei Lavrov’un, “Ukrayna yıl sonuna doğru Kırım’da provokasyon hazırlığında” açıklamalarının ardından gelen açıklama tansiyonu yükseltti. Rusya Savunma Bakanlığı, bahsi geçen uçakların Kırım’daki Belbek Hava Üssü’nde konuşlandırılacağını vurguladı. 2014 yılında Ukrayna ile Rusya arasında Kırım gerginliği yaşanmış ve iki komşu ülke en son 25 Kasım’da Karadeniz’de birbirine girmişti.



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